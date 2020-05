São Paulo x Liverpool 2005: escalações, gols e tudo sobre a final do Mundial de Clubes

Relembre a conquista do Tricolor no Mundial de Clubes de 2005

No próximo domingo (24), os torcedores do Vasco terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da de 1998, quando a equipe carioca venceu o -EQU por 2 a 1, com gols de de Luizão e Donizete.

JOGO 1 x 0 DATA DO JOGO Domingo, 18 de dezembro de 2005 LOCAL Estádio de Yokohama, no DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES



Foto:

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior; Amoroso e Aloísio (Grafite). Técnico: Paulo Autuori

LIVERPOOL

Reina; Finnan, Carragher, Hyypia e Warnock (Riise); Sissoko (Pongolle), Gerrard, Xabi Alonso, Luís Garcia e Kewell; Morientes (Crouch). Técnico: Rafa Benítez.

O GOL

Depois de ver o Liverpool dominar o início da partida, o São Paulo equilibrou as ações a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e chegou ao gol do título aos 26. Fabão descolou lançamento, Aloísio dominou com estilo e deu um passe açucarado para o volante Mineiro fazer o gol mais importante de sua carreira. Dali pra frente, o time inglês pressionou muito em busca do empate, mas parou numa exibição histórica do goleiro Rogério Ceni. Doze anos depois, o mundo era tricolor novamente (e pela terceira vez).

A CAMPANHA DO SÃO PAULO

Fase JOGO Gols Semifinal São Paulo 3 x 2 Al-Ittihad ( ) Amoroso (x2) e Rogério Ceni Final São Paulo 1 x 0 Liverpool Mineiro

A CAMPANHA DO LIVERPOOL