São Paulo x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa Sul-Americana

Decisão da Copa Sul-Americana será disputada neste sábado (1), na Argentina; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chegou a hora da decisão! São Paulo e Independiente del Valle se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), na Argentina, pela final da Copa Sul-Americana. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Conmebol TV, na TV fechada, e pelo aplicativo Claro tv+. Vale destacar que a CLARO liberará, com exclusividade, o sinal da Conmebol TV para todos os brasileiros. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Buscando o bicampeonato, - venceu em 2012 - o São Paulo contou com uma grande festa da torcida no embarque da delegação na última quarta-feira (28).

Com todo elenco à disposição, com exceção de Arboleda e Walce, lesionados, o técnico Rogério Ceni tem apenas uma dúvida na lateral: Rafinha e Igor Vinícius brigam por uma vaga.

"Eu preciso ser campeão para continuar. Por mim, não pelo São Paulo. Sei do carinho que me tratam aqui, mas nós somos movidos a conquistas. Nós vivemos de conquistas. Só assim se marca na história. Eu preciso, os atletas precisam, e o clube precisa dessa vitória", afirmou Ceni.

O Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do Grupo D com 16 pontos (cinco vitórias e um empate), no mata-mata deixou para trás o Universidad Católica, Ceará e Atlético-GO, nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Independiente del Valle, terminou na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas). Já nas oitavas, eliminou o Lanús, enquanto Deportivo Táchira e Melgar, foram as vítimas nas quartas e semi, respectivamente.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha (Igor Vinicius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramirez; Vargas, Carabajal, Schunke, Segovia, Chavez; Minda, Pellerano, Faravelli; Sornoza e Ayovi.

Desfalques

São Paulo

Arboleda e Walce, lesionados, estão fora da decisão, mas viajaram com a delegação.

Independiente del Valle

Nicolas Previtali, que rompeu o ligamento cruzado, é desfalque certo.

A campanha do São Paulo na Copa Sul-Americana 2022

Ayacucho 2 x 3 São Paulo - 7 de abril de 2022

São Paulo 2 x 0 Everton - 14 de abril de 2022

Jorge Wiltersmann 1 x 3 São Paulo - 28 de abril de 2022

Everton 0 x 4 São Paulo - 5 de maio de 2022

São Paulo 3 x 0 Jorge Wiltersmann - 19 de maio de 2022

São Paulo 1 x 0 Ayacucho - 25 de maio de 2022

Universidad Católica 2 x 4 São Paulo - 30 de junho de 2022

São Paulo 4 x 1 Universidad Católica - 7 de julho de 2022

São Paulo 1 x 0 Ceará - 3 de agosto de 2022

Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo - 10 de agosto de 2022

Atlético-GO 3 x 1 São Paulo - 1 de setembro de 2022

São Paulo 2 (4) x (2) 0 Atlético-GO - 8 de setembro de 2022

A premiação da Copa Sul-Americana

O campeão da Copa Sul-Americana 2022 vai receber US$ 5 milhões (R$ 26,6 milhões na cotação atual), enquanto o vice embolsará US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões).

Da fase de grupos até a semifinal, o Tricolor já faturou US$ 2,8 milhões (R$ 14,9 milhões).

Quando é?

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio Mario Alberto Kempes – Córdoba, ARG

• Arbitragem: WILMAR ROLDÁN (árbitro), ALEXANDER GUZMAN e WILMAR NAVARRO (assistentes), ALEXIS HERRERA (quarto árbitro) e JULIO BASCUÑAN (AVAR)