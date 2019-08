São Paulo vence Athletico e se coloca de vez na briga pelo Brasileirão

Considerando apenas os jogos válidos no pós-Copa, o Tricolor foi quem mais somou pontos

O bateu o na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (21), e conseguiu uma vitória importante no duelo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão: o único gol, marcado por Vitor Bueno, colocou de vez o Tricolor na briga pelo título, agora que a equipe de Cuca soma os mesmos 15 duelos dos demais.

A vitória fora de casa levou o São Paulo a 30 pontos, deixando o Tricolor na quarta posição, mas com os mesmos pontos de e , que estão logo acima, e apenas dois de diferença para o líder .

O triunfo também demonstrou a força da equipe treinada por Cuca no pós- : em seis jogos realizados desde então, o Tricolor acumulou cinco vitórias e um empate. Considerando apenas estes duelos, o São Paulo tem a melhor campanha no período que abrange a partir do término da competição continental de seleções.

O próximo duelo do clube do Morumbi será neste domingo (25), contra o , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de São Januário.