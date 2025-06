São Paulo x Vasco, Grêmio x Corinthians e o que você precisa saber sobre a 12ª rodada do Brasileirão

Com carga de jogos reduzida devido ao Mundial de Clubes, 12ª rodada do Brasileirão acontece nesta quinta-feira (12)

Chegamos ao meio do ano com os clubes do Brasileirão desenhando seus rumos para os próximos seis meses de futebol. Agora, nos preparamos para mais uma rodada de um dos campeonatos mais disputados e imprevisíveis do mundo.

Após 11 rodadas, já é possível identificar quem briga na parte de cima da tabela e quem luta para sair das últimas posições. Por isso, a 12ª rodada envolve muitas possibilidades: desde a definição de um novo líder até mudanças na zona de rebaixamento. Em um campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma decisão e, desta vez, não será diferente.

Devido à disputa do Mundial de Clubes, a rodada contará com apenas seis jogos. Além disso, todas as partidas serão realizadas no mesmo dia. Confira, abaixo, os detalhes da 12ª rodada do Brasileirão 2025.

Rodada entre Data Fifa e Mundial

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada inteiramente no dia 12 de junho, logo após a Data Fifa e antes do início do Mundial de Clubes. Por isso, as equipes brasileiras classificadas para a competição da FIFA nos Estados Unidos — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — não estarão em campo nesta rodada.

Dessa forma, Mirassol, Sport, Ceará e Juventude, que enfrentariam, respectivamente, o Glorioso, Fla, Flu e o Verdão, terão mais dias de descanso antes da paralisação para o torneio.

Novo líder e mudança no Z4?

Os quatro clubes que disputarão o Mundial poucos dias após esta rodada ocupam posições entre os seis primeiros colocados do Brasileirão. Com isso, os jogos desta quinta-feira abrem a possibilidade de surgirem dois novos líderes: o Cruzeiro, atual vice-líder, que visita o Vitória, e o RB Bragantino, terceiro colocado, que recebe o Bahia.

Enquanto isso, o meio da tabela também promete movimentação, com os confrontos entre Atlético-MG x Internacional, São Paulo x Vasco e Grêmio x Corinthians, equipes que ocupam posições entre o nono e o 15º lugar. No entanto, é um pouco mais abaixo que se espera maior emoção: Fortaleza e Santos, 17º e 18º colocados, duelam em confronto direto pela saída da zona de rebaixamento.

Jogos da 12ª rodada

Os quatro confrontos adiados devido à participação dos clubes no Mundial de Clubes da FIFA ainda não têm datas definidas para acontecer. Sendo assim, Botafogo x Mirassol, Fluminense x Ceará, Palmeiras x Juventude e Sport x Flamengo serão disputados apenas no segundo semestre.

Os outros seis jogos acontecem nesta quinta-feira (12), marcando os últimos compromissos do Campeonato Brasileiro antes do início do Mundial. RB Bragantino e Bahia abrem a rodada em Bragança Paulista, simultaneamente ao duelo entre Vitória e Cruzeiro, no Barradão, ambos às 19h (de Brasília). Em seguida, Fortaleza e Santos se enfrentam no Castelão, às 19h30.

Em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians dão continuidade à rodada às 20h30. Na sequência, dois confrontos encerram a 12ª rodada: Atlético-MG x Internacional e São Paulo x Vasco, ambos às 21h30.

