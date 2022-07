São Paulo trava na parte financeira em negociação por zagueiro do City

Paulistas tentam a contratação de Nahuel Ferraresi, zagueiro venezuelano de 23 anos. Contudo, querem um acordo sem custos pelo jogador

O São Paulo vê a possibilidade de chegada do zagueiro Nahuel Ferraresi como "muito difícil", como soube a GOAL por meio de uma fonte ligada ao clube. Os paulistas tentam a contratação por empréstimo do defensor de 23 anos, mas encontram resistência em uma liberação sem custos por parte do Manchester City.

Em crise financeira, o clube tenta buscar o defensor venezuelano, que estava emprestado ao Estoril na última temporada, sem ter que arcar com uma taxa de empréstimo e com salários adequados para a atual realidade no Morumbi. A parte financeira, contudo, é o que trava as negociações para a chegada do jogador no mercado da bola.

O presidente Julio Casares tentou a liberação do atleta em conversa direta com o Manchester City, clube com o qual o zagueiro tem contrato. Os ingleses não estão dispostos a liberá-lo sem receber uma compensação financeira.

Nahuel Ferraresi chegou ao time do Etihad Stadium para atuar na equipe sub-23, em 2017. De lá para cá, rodou a Europa com empréstimos para times menores, mas nunca deslanchou.

À procura de um zagueiro no mercado, sobretudo depois da lesão ligamentar de Robert Arboleda, o São Paulo vê o venezuelano Nahuel Ferraresi como principal alvo para a posição. A sua contratação, contudo, é vista como algo difícil nos bastidores do Morumbi.

Se não houver acordo por Nahuel Ferraresi, a diretoria do São Paulo irá atrás de outro nome na janela de transferências, que se iniciou nesta segunda-feira (18). O departamento de futebol mapeia o mercado para encontrar um atleta que se encaixe nos padrões financeiros atuais do Tricolor paulista.