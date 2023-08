São Paulo tenta manter Lucas Moura para 2024, mas decisão fica para o fim do contrato

Atacante ainda não avançou nas tratativas com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e tem gostado do momento vivido no Morumbi

O São Paulo já tenta a manutenção de Lucas Moura para 2024. Embora não fale abertamente sobre o tema, o clube já iniciou conversas com o estafe do jogador a fim de segurá-lo por um período maior no Morumbi. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

O desejo da diretoria é que o atleta firme um contrato até dezembro de 2024, mas há a possibilidade de extensão do vínculo trabalhista por mais seis meses, deixando o atleta livre para decidir o futuro no mercado da bola de julho, quando há mais alternativas no exterior, especialmente na Europa.

O atacante de 31 anos tem contrato até dezembro de 2023 com o Tricolor paulista e tinha acordo encaminhado para defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, a partir de janeiro de 2024. As conversas com o clube norte-americano ainda não andaram, e há possibilidade real de manutenção do atleta no CT da Barra Funda.

Mais artigos abaixo

As tratativas com o Los Angeles FC ainda não tiveram um desfecho por decisão do próprio atleta. Ele está animado com o momento vivido no Morumbi — disputou três partidas, somando 211 minutos em campo, e marcou dois gols — e deseja curtir a boa fase. Entretanto, entende que ainda é cedo para tomar uma decisão sobre o futuro da carreira.

A percepção são-paulina nos bastidores é de que o negócio só deve ter um desfecho nos últimos dias de contrato. Lucas Moura também não tem pressa para tomar uma decisão sobre o futuro e mantém o foco no desempenho em campo.