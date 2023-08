São Paulo x San Lorenzo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

No Morumbi, Tricolor busca a classificação nesta quinta-feira (10); veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira (10), a partir das 19h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. Como perdeu a ida por 1 a 0, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, do streaming ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há cinco jogos na temporada (quatro derrotas e um empate), o São Paulo entra em campo pressionado em busca da vitória para seguir na Sul-Americana. Na primeira fase, ficou na liderança do Grupo D, com 16 pontos, seis a mais que o Tigre, segundo colocado.

Para o confronto decisivo, o técnico Dorival Júnior deve ter força máxima em campo. Arboleda e Gabriel retornam, mas James Rodríguez e Lucas Moura só poderão disputar o torneio caso a equipe avance às quartas de final.

Mais artigos abaixo

"Não podemos criar em cima de duas decisões, um ambiente em que tudo seja negativo e questionável. Tenho de acalmar (o grupo), motivar essa equipe e fazer com que não joguemos fora tudo o que a gente vem realizando. É preocupante, mas não excessivo. E estamos buscando caminhos que precisamos. Precisamos de tranquilidade para que tudo flua de acordo", afirmou o treinador.

Já o San Lorenzo, com a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase, terminou na vice-liderança do Grupo H com oito pontos, sete a menos que o líder Fortaleza. Nos playoffs, eliminou o Independiente Medellín por 3 a 0 (agregado).

Vale lembrar que caso o Tricolor vença por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre LDU x Ñublense nas quartas de final.

No retrospecto histórico das equipes, o San Lorenzo soma quatro vitórias, contra três do São Paulo. No último encontro válido pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2015, a equipe argentina venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

San Lorenzo: Batalla; Campi, Hernandez, Perez; Giay, Elias, Braida; Maroni; Leguizamon, Bareiro, Barrios. Técnico: Rubén Insúa.

Desfalques

São Paulo

Erison, Patryck, David, Galoppo e Ferraresi seguem lesionados.

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?