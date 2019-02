São Paulo reencontra Guiñazu, carrasco da Libertadores 2010

O argentino defende o Talleres, rival do Tricolor na pré-Libertadores

O pesadelo de ter sido eliminado da Copa Libertadores pelo Internacional em 2010 ainda deve assombrar o torcedor são paulino. E um dos personagens que esteve em campo vestindo a camisa do Colorado estará novamente frente à frente com a equipe Tricolor.

Pablo Guiñazu, jogador argentino que atualmente defende o Talleres, era um dos integrantes de destaque da equipe do Inter nos confrontos que marcaram a semifinal de 2010 entre os dois gigantes.



(Foto: MAURICIO LIMA/AFP/Getty Images)

Os Colorados haviam vencido jogo de ida por 1 a 0 no Beira Rio, e mesmo sofrendo derrota por 2 a 1 no Morumbi, garantiram passagem rumo à final, na qual derrotaram o Chivas Guadalajara, do México, e levantaram a taça da Libertadores pela segunda vez.

Guiñazu volta a encarar o São Paulo neste ano, mas desta vez em uma partida da pré-Libertadores e vestindo a camisa do Talleres, da Argentina.

O confronto de ida entre Talleres e São Paulo pela segunda fase da pré-Libertadores acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília).