São Paulo recorre a intermediário para tirar Igor Rabello do Atlético-MG

O São Paulo chamou o empresário André Cury para atuar como intermediário na negociação envolvendo a chegada de Igor Rabello. O empresário é o responsável por tratar com os mineiros a possível liberação do zagueiro de 26 anos.

O agente procurou a diretoria do Galo na noite dessa segunda-feira (11) com o intuito de destravar a negociação. É possível que haja um acordo entre as partes ainda nesta terça-feira (12), último dia da janela de transferências do futebol brasileiro.

A GOAL apurou que o Galo só aceita liberá-lo por empréstimo se houver uma renovação contratual — o vínculo do jogador com o clube se encerra em 31 de dezembro de 2022. O receio é que não haja tempo hábil para protocolar renovação contratual e empréstimo no último dia de mercado da bola.

O São Paulo aposta na boa relação do intermediário com os dois clubes — ele tem entrada no Morumbi e no Atlético-MG — para conseguir um acordo com o jogador.

André Cury foi figura importante para o São Paulo neste mercado da bola. O empresário foi o responsável por buscar o volante Andrés Colorado por empréstimo. O jogador chegou ao Morumbi após o trabalho feito pelo agente. No Galo, por sua vez, se responsabilizou pela renovação contratual recente de Eduardo Vargas.

Há uma dívida do São Paulo com o agente na casa de R$ 45 milhões. O débito é reconhecido pelo clube, que negocia uma forma de pagamento mais facilitada. As partes discutem o parcelamento do débito, e o Tricolor paulista ainda deseja um período de carência para começar a pagar a pendência financeira.