São Paulo: Raí garante permanência de Jardine no comando

Ídolo tricolor também afirma que confia na classificação à terceira fase da Libertadores

A fase do São Paulo realmente não é das melhores e piorou ainda mais na noite desta quarta-feira (6), após a derrota por 2 a 0 para o Talleres, na Argentina, pela 2ª fase da Copa Libertadores.

O Tricolor se complicou na competição continental e as críticas são concentradas no trabalho do técnico André Jardine. No entanto, Raí, ídolo e atual diretor-executivo do clube, defendeu o treinador e garantiu que, mesmo com a pressão, ele continuará no cargo.

"Continuo acreditando no estilo dele, no trabalho, nos resultados. Obviamente está bem abaixo do que a gente esperava até agora, mas acredito no trabalho dele, no trabalho do dia a dia, no poder dele de mobilizar. Eu conversei agora com a comissão técnica acreditando que vai ter resultado", disse Raí.

"Obviamente que tenho a convicção quando escolhi. Falei: é o começo, é o primeiro jogo da Libertadores. Acreditando na reviravolta e no trabalho do Jardine. Tenho confiança e convicção. Obviamente (Jardine segue no cargo)", completou.

Raí também mostrou confiança na reviravolta e na classificação do Tricolor. "O resultado é duro, difícil, mas a gente acredita em reverter, no poder de reação dos jogadores, do elenco, de se mobilizar, e também na torcida. Obviamente, para a gente é reverter essa situação de qualquer forma", concluiu.

Para avançar à terceira fase da Libertadores, o São Paulo precisará vencer por três gols de diferença. Vitória por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O confronto de volta ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).