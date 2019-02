São Paulo: Raí anuncia afastamento de Jardine e contratação de Cuca

Jardine continuará no clube Paulista, mas sem comandar a equipe, já Cuca só deve chegar daqui a dois meses por conta de recomendação médica

Raí, executivo de futebol do São Paulo, anunciou na tarde desta quinta-feira (14) a saída de André Jardine do comando técnico do São Paulo.

A diretoria se reuniu e decidiu que Jardine não continuará no cargo, mas permanecerá no clube para outra função.

Mais artigos abaixo

Vagner Mancini, coordenador técnico, é especulado para ser o técnico interino, pois o clube já tem acordo com Cuca para o comando. Entretanto, por recomendação médica do cardiologista do ex-treinador do Santos, ele só deve assumir o cargo em alguns meses, possivelmente em dois.

O São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores nesta última quarta-feira (13) para o Talleres.