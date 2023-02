São Paulo formaliza proposta para prorrogar empréstimo de Ferraresi

Clube tenta estender o vínculo de cessão com o Manchester City por mais uma temporada. Jogador tem contrato até julho de 2023

O São Paulo formalizou uma proposta para a renovação do empréstimo de Nahuel Ferraresi. O pedido ao Manchester City é para estender o vínculo de cessão do zagueiro até julho de 2024, como soube a GOAL.

O presidente Julio Casares é quem se responsabiliza pela negociação com o braço esportivo do Grupo City. O mandatário estreitou relações com a empresa e gostaria de segurar o venezuelano por mais tempo. A principal justificativa para a prorrogação do empréstimo, que se encerra em junho de 2023, é a lesão sofrida pelo atleta durante o Paulistão.

O defensor de 24 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e terá que se submeter a uma cirurgia — a recuperação será no CT da Barra Funda, com anuência do Manchester City. Ele pode se ausentar dos gramados por até nove meses.

Diante do problema clínico, o São Paulo acredita que é possível estender o compromisso de Nahuel Ferraresi de forma gratuita. A manutenção até o fim do ano é tratada como uma alternativa improvável por ser ainda durante a temporada europeia.

O contrato de empréstimo de Nahuel Ferraresi tem opção de compra estabelecida em €7 milhões (R$ 39 milhões na cotação atual). O valor é por 70% dos direitos econômicos do defensor venezuelano.

Desde a chegada ao Morumbi, em agosto do ano passado, Nahuel Ferraresi disputou 13 partidas pelo São Paulo. Ele não fez gols ou deu assistências no período em que esteve em campo. Contudo, agradou o técnico Rogério Ceni e deveria atuar como titular do time em 2023.