São Paulo prepara reforma do Morumbi para 2019

Tricolor vai implementar uma série de melhorias para elevar a experiência do torcedor

Se o São Paulo tem dado alegria paraa torcida anunciado a chegada de reforços importantes para a temporada 2019, o Tricolor Paulista também vem preparando algo especial para o Morumbi. O clube está realizando uma série de reformas no estádio para melhorar a experiência para o torcedor.

Com destaque para a instalação de dois telões, troca de iluminação e modernização dos vestiários, o clube calcula que poderá utilizar o Morumbi a partir do terceiro jogo do Campeonato Paulista, no dia 3 de fevereiro, contra o São Bento.

Além dos jogos do São Paulo, o estádio vai receber 3 jogos da Copa América 2019. A abertura, no dia 14 de junho, e mais duas da fase de grupos. ALgumas reformas serão feitas a pedido da Conmebol, como a ampliação provisória da atual área de imprensa, mas a maioria já estava prevista pelo clube.

"A gente está considerando uns R$ 10 milhões de investimento total para modernizar o Morumbi, com legado para os próximos 30 anos. E tem os vestiários, que são pagos pela Ambev", disse Eduardo Rebouças, diretor de infraestrutura do clube, ao Jornal Lance.