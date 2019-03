São Paulo deve torcer para o Corinthians para se classificar no Paulista

Os dois rivais diretos do tricolor, Ituano e Oeste, enfrentam o Timão nas duas rodadas finais do Estadual

Após a derrota no clássico contra o neste sábado (16), o vai precisar da ajuda de outro rival, o , para conseguir a classificação para a semifinal do Paulista.

O São Paulo está com 14 pontos e na segunda colocação do Grupo D. O líder é o com 17 pontos e o terceiro colocado é o Oeste, com 12, que enfrenta o Corinthians neste domingo.

Na rodada final é a vez do líder Ituano jogar contra o Corinthians. Os dois primeiros colocados se classificam para as quartas de final do .

Ainda no campo depois do jogo contra o Palmeiras, o goleiro tricolor Tiago Volpi destacou que nem tudo está perdido: "falta uma rodada ainda. A gente tem chance e espera que a situação possa melhorar".

Classificação - Grupo D - Campeonato Paulista

1º - Ituano – 17 pontos (11 jogos)

2º - São Paulo – 14 pontos (11 jogos)

3º - Oeste – 12 pontos (10 jogos)

4º - – 7 pontos (10 jogos)