São Paulo planeja última cartada por contratação de Lucas Moura

Atacante de 30 anos está livre no mercado da bola desde que deixou o Tottenham e tem preferência pela manutenção na Europa

O São Paulo não desistiu da contratação de Lucas Moura. Em meio à indefinição do atacante sobre o futuro, o clube prepara uma proposta para tentar repatriá-lo no mercado da bola, como soube a GOAL. Os moldes da oferta não são revelados, mas a diretoria planeja tê-lo no elenco comandado por Dorival Júnior para o restante da temporada no mínimo.

O presidente Julio Casares será o responsável por tentar convencer o atacante a voltar ao Brasil neste momento da carreira. O jogador de 30 anos está livre no mercado da bola desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra, em junho passado. Esta deve ser a última investida são-paulina no atleta.

A preferência de Lucas Moura é pela permanência na Europa — o atacante está no continente desde 2013, quando trocou o São Paulo pelo Paris Saint-Germain, da França. Ele defendeu o PSG por cinco anos, e os Spurs também por cinco temporadas. Ambientado ao local, ainda aguarda uma proposta convincente para permanecer. No entanto, está aberto a outras possibilidades.

O jogador está disposto a escutar uma oferta da Major League Soccer (MLS) e também não descarta algo na Arábia Saudita, onde os clubes têm investido alto na contratação de estrelas do futebol mundial. Os países, contudo, são tratados como segunda opção.

No Brasil, a prioridade será do São Paulo. O clube que o revelou já demonstrou interesse por meio do presidente Julio Casares. O mandatário manteve contato com o atacante nos últimos meses e pediu que o atleta o escutasse em caso de retorno ao país natal. O atacante prometeu que daria preferência ao Tricolor paulista.

Na última temporada pelo Tottenham, Lucas Moura disputou 21 partidas, somando 662 minutos em campo. Ele marcou quatro gols e não deu assistências. No decorrer do ano, disputou quatro dos 21 jogos pelo time sub-20 dos Spurs. Foi neste período que ele marcou três dos quatro gols.