São Paulo x Pachuca feminino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da disputa do 3º lugar da The Women's Cup 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela disputa de terceiro lugar do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O time feminino do São Paulo encaram as meninas do Pachuca, do México, na tarde desta quinta-feira (24), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, na região oeste da Grande São Paulo, pela disputa do terceiro lugar da The Women's Cup de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, da Record News, na TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após tropeçarem na semifinal, São Paulo e Pachuca se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup 2025, torneio amistoso internacional que acontece pela primeira vez no Brasil. O Tricolor foi superado nos pênaltis pelo Racing Louisville, dos Estados Unidos, após empate por 1 a 1 no tempo normal, enquanto as mexicanas acabaram derrotadas por 3 a 0 pelo Palmeiras, na Arena Barueri.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Anny, Bruna Calderan, Bia Menezes, Ana Beatriz; Maressa, Robinha, Camilinha; Duda Serrana, Giovanna Crivelari e Vitorinha Técnico: Thiago Viana.

Pachuca: Esthefanny Barreras; Valtiare Robles, Andrea Pereira, Daniela Flores, Ayo Oke; Myra Delgadillo, Karla Nieto, Jocelyn Orejel; Nina Nicosia, Maria Mauleon, Charlyn Corral. Técnico: Oscar Fernando Torres.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Pachuca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?