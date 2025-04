São Paulo x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes vão a campo nesta terça-feira (29), no MorumBIS, pela terceira fase da copa nacional; veja como acompanhar e outros detalhes

São Paulo e Náutico se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em Uberlândia, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado, e do Premiere no pay-per-view. (confira a programação completa).

Atual campeão da competição, o Tricolor aposta no embalo da invencibilidade no Brasileirão e no retorno de Lucas Moura para iniciar com o pé direito a busca pelo bicampeonato. Mesmo com desfalques de peças importantes, como Calleri e Arboleda, o time de Luis Zubeldía chega confiante, embalado pelas boas atuações dos garotos de Cotia e motivado pelo reencontro com a torcida após duas partidas como visitante, contra Libertad e Ceará. A missão é largar bem para construir vantagem e chegar mais tranquilo ao duelo de volta, nos Aflitos.

Do outro lado, o Náutico encara o desafio no Morumbis como uma das grandes oportunidades da temporada. Apesar do início instável na Série C, o Timbu vem de boas atuações na Copa do Brasil, onde eliminou Santa Cruz-RN (4 a 0) e Vitória (2 a 0) com autoridade. Agora, sob o comando de Hélio dos Anjos, a equipe pernambucana aposta na experiência do treinador para tentar surpreender o favorito São Paulo e levar a decisão para Recife em melhores condições.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antônio, Auremir e Patrick Allan; Vinicius, Kelvin e Paulo Sérgio.

Desfalques

São Paulo

Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Lucas, Oscar e Calleri, lesionados, são baixas.

Náutico

João Maistro e Igor Pereira são dúvidas.

