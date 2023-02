São Paulo monitora John Kennedy, emprestado à Ferroviária pelo Fluminense

Tricolor paulista avalia possibilidade de oferta pelo atacante de 20 anos, que se destaca na disputa do Paulistão 2023

O São Paulo monitora o atacante John Kennedy, que pertence ao Fluminense e está emprestado à Ferroviária para a disputa do Paulistão 2023. A GOAL apurou que o clube avalia a possibilidade de investimento no atleta ao término do Estadual.

O jogador de 20 anos, que tem contrato nas Laranjeiras até 31 de dezembro de 2025, está na mira do Tricolor paulista. O garoto agrada ao departamento de futebol, especialmente ao técnico Rogério Ceni. O Flu detém 60% dos direitos econômicos do atleta.

Hoje, há uma taxa de vitrine de 10% para a Ferroviária em caso de negociação — o percentual foi cedido devido ao empréstimo —, e o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, tem 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade para negociação do jogador.

O Fluminense recusou uma proposta do Chicago Fire, dos Estados Unidos, pelo atacante recentemente. O clube da MLS (Major League Soccer) ofereceu US$ 2,9 milhões (R$ 15 milhões na cotação atual) pela compra do atleta, mas ouviu uma resposta negativa dos cariocas.

Na atual temporada, ele esteve em campo em nove partidas da Ferroviária, somando 797 minutos. No período, marcou seis gols. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista, atrás apenas de Róger Guedes, que marcou sete vezes.

John Kennedy atua em mais de uma função no setor ofensivo — ele joga como centroavante e também pelos lados do gramado. No time de Araraquara, no interior de São Paulo, ele atuou mais como um camisa 9.