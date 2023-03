São Paulo x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Cotia, o São Paulo encara o Internacional na tarde deste domingo (19), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da SPFC Play, no stremaing do clube.

Ainda sem perder no Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo aparece na sexta posição, com cinco pontos. Até aqui, foram dois empates e uma vitória, enquanto o Internacional, em quinto, com seis, registra dois triunfos e uma derrota.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Carlinha; Fe Palermo, Pardal, Dani, Maressa, Rafa Travalão, Ana Alice, Vivian, Cacau, Ariel, Glaucia.

Internacional feminino: Gabi Barbieri; Roberta Schroeder, Bruna Benites, Isa Haas, Eskerdinha, Isabela Capelinha, Fany Gauto, Paty Llanos, Belén Aquino, Fabiola Sandoval, Priscila.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Não há desfalques confirmados.

Quando é?