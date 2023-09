São Paulo x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fortaleza na noite desta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão. No torneio nacional, o Tricolor vem de derrota para o Internacional por 2 a 1 e ocupa a 13ª posição, com 28 pontos conquistados.

Como terá pela frente a decisão contra o Flamengo no próximo domingo (24), o técnico Dorival Junior pode poupar titulares contra o time cearense. Welington, James Rodríguez, Gabriel Neves e Alexandre Pato podem aparecer entre os 11 iniciais.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Fortaleza, em oitavo lugar, com 35 pontos e a três do Fluminense, equipe que fecha o G-6, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1 na Arena Castelão.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 12 vitórias, contra seis do Fortaleza, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Nathan, Beraldo, Diego, Wellington, Luan, Gabriel Neves, James Rodríguez, Michel Araújo, Luciano, Alexandre Pato. Técnico: Dorival Júnior.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?