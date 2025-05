São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes sub-20 vão a campo nesta quinta-feira (15), pela 10ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 18h (de Brasília), na CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado (confira a programação completa).

O São Paulo encara o Flamengo com o foco em alcançar a regularidade e seguir na briga pelo G-8. Com 12 pontos somados em nove jogos, o Tricolor acumula três vitórias, três empates e três derrotas até aqui.

Do outro lado, o Flamengo chega para a partida tentando virar a chave após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo no jogo de ida das semifinais da Copa Rio. O foco agora é total no Brasileiro, onde o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação com 16 pontos e tenta se consolidar entre os oito primeiros. São cinco vitórias até aqui, além de um empate e três derrotas, em campanha que ainda busca mais consistência.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Igão, Luis Osorio, Hugo e Djhordney; Maik, Matheus Ferreira e Pedrinho; Guilherme Batista, Lucca e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos.

Flamengo: Léo Nannetti; Wanderson Jr, Iago, João e Daniel Sales; Rayan Lucas, Jorge Mora e Guilherme; João Alves, Shola e Pedro Leão. Técnico: Nuno Campos.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques divulgados.

Flamengo

Sem desfalques divulgados.

Quando é?