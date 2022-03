São Paulo faz nova consulta, mas David Neres prefere seguir na Europa

O São Paulo fez uma nova consulta para contar com David Neres por empréstimo em meio ao conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. O atacante de 25 anos, contudo, não pretende deixar o futebol europeu neste momento, conforme apurado pela GOAL.

Os paulistas demoraram a retomar contato com o jogador porque ele havia relatado um trauma com os dias de conflito bélico na Rússia. O clube optou por deixá-lo livre até que se sentisse à vontade para iniciar tratativas.

O desejo do atleta é defender um clube da Europa por empréstimo até o fim da temporada local — a FIFA permitiu que equipes do continente contratem até dois jogadores de Ucrânia e Rússia em meio ao imbróglio entre os países. Os nomes poderão assinar até junho deste ano, de acordo com a entidade.

Diante da liberação, David Neres acredita que o melhor é defender um clube europeu neste momento por dois motivos: o nível do esporte no continente e as cifras que podem ser pagas — o real está desvalorizado em relação ao euro.

Mais artigos abaixo

À procura de um ponta para atender à solicitação de Rogério Ceni, a diretoria do São Paulo via David Neres como um nome interessante. Revelado em Cotia, o jogador conta com o aval da comissão técnica e do departamento de futebol para se transferir por empréstimo ao Morumbi. Os paulistas, inclusive, estavam dispostos a tê-lo somente até junho de 2022.

Em que pese a posição de Neres, o São Paulo não desiste de sua contratação. O clube o mantém no radar e aguarda a definição sobre o seu futuro. Se não houver uma proposta do futebol europeu, a diretoria cogita a possibilidade de investida, mesmo que em um contrato de curta duração.

David Neres chegou ao Shakhtar Donetsk em janeiro deste ano após cinco temporadas defendendo o Ajax, da Holanda. Os ucranianos desembolsaram 15 milhões de euros para contratá-lo em definitivo no mercado da bola. Ele assinou seu compromisso até 31 de dezembro de 2026.