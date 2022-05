São Paulo estuda situação de Igor Rabello, e Atlético-MG aguarda oferta

O futuro de Igor Rabello segue indefinido. O zagueiro tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2022 e desperta o interesse do São Paulo. A transferência para o Morumbi, no entanto, depende de uma movimentação dos paulistas, conforme apurado pela GOAL.

O Tricolor paulista estuda a possibilidade de um investimento do jogador na reabertura da janela de transferências, em julho deste ano. A diretoria avalia se há necessidade de pagar uma compensação financeira aos mineiros para adquiri-lo.

O Galo, por sua vez, é cauteloso em relação ao jogador. O clube não fez oferta para a sua renovação e reconhece a possibilidade de saída para o Morumbi. A diretoria aguarda uma proposta pelo defensor de 27 anos.

A GOAL apurou que ainda não foi feita uma proposta por parte dos paulistas, que estudam a possibilidade de assinar um pré-contrato com o jogador, com o intuito de levá-lo para o Morumbi em janeiro de 2023.

Igor Rabello soma nove partidas pelo Atlético-MG em 2022. O defensor entrou em campo em jogos do Campeonato Mineiro e na partida da Copa do Brasil, quando o técnico Turco Mohamed poupou os titulares. A sua última aparição foi em 20 de abril deste ano, na vitória por 3 a 0 sobre o Brasiliense. De lá para cá, ficou no banco de reservas, sem nem sequer ser utilizado, por oito compromissos.