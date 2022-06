São Paulo esfria desejo de Ceni: mais reforços só se o mercado ajudar

Treinador queria mais reforços, mas a diretoria do São Paulo não pretende buscá-los por causa da crise financeira

O São Paulo não deve fazer novas movimentações no mercado da bola depois do acordo com o atacante Marcos Guilherme. Em crise financeira — a dívida estimada supera R$ 650 milhões —, o clube já informou ao técnico Rogério Ceni que só buscará reforços em caso de não haver necessidade de pagamento de taxa de transferência, conforme apurado pela GOAL.

O treinador fez pedidos por novas contratações antes mesmo do clube chegar a um acordo por Marcos Guilherme, atleta que chegou sem o seu aval. Entretanto, ouviu da diretoria que novos jogadores não devem chegar ao Morumbi durante o mercado da bola. A única exceção é que um atleta chegue de forma gratuita ao clube.

Mais artigos abaixo

Rogério Ceni gostaria de receber atletas para outras posições no elenco, não apenas para o setor ofensivo. Há carência detectadas pela comissão técnica e que foram repassadas aos líderes do departamento de futebol — o diretor Carlos Belmonte Sobrinho, o coordenador Muricy Ramalho e o executivo Rui Costa estão cientes dos desejos do comandante.

A chegada de Marcos Guilherme ao São Paulo acontece de forma gratuita. O atacante rescindiu o contrato com o Internacional nessa terça-feira (21) para assinar em definitivo com o Tricolor paulista.

A diretoria são-paulina só está disposta a fazer negócios nestes moldes durante o mercado da bola. O clube é criterioso ao buscar reforços na janela de transferências, sobretudo pela questão financeira.