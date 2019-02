Libertadores: São Paulo escalado sem Nenê e Jucilei contra o Talleres

Diego Souza, Helinho e Willian Farias são a novidade no time titular, em relação ao jogo de ida

O São Paulo já está escalado para o jogo de volta contra o Talleres, da Argentina, pela pré-Libertadores, e a grande novidade são as ausências de Jucilei e Nenê, que iniciam no banco de reservas.

Tanto o meio-campista quanto o meia foram um dos mais criticados após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, que deixa a situação do Tricolor complicada.

Em busca de uma classificação épica, o pressionado técnico André Jardine muda a estrutura tática de sua equipe, que deixa o 4-3-3 para atuar em um 4-2-3-1, e também as peças. Diego Souza deverá atuar centralizado na linha de meias, revezando o papel de referência com Pablo; Willian Farias assume lugar como volante ao lado de Hernanes e Helinho fica no lugar que era de Nenê, na extremidade direita do campo.