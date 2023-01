São Paulo encaminha compra de Alan Franco, do Atlanta United

Zagueiro chega ao Brasil nesta quarta-feira (4) para fazer exames e assinar contrato em definitivo até o dia seguinte

O São Paulo encaminhou a contratação de Alan Franco, zagueiro do Atlanta United, dos Estados Unidos, no mercado da bola. O jogador chega ao Brasil nesta quarta-feira (4), ao lado do empresário Kristian Bereit, e fará exames para assinar contrato em definitivo até quinta-feira (5). A informação foi apurada pela GOAL em conjunto com o canal Samuel Venâncio.

O São Paulo assinará com Alan Franco em definitivo na atual janela de transferências. O valor será inferior ao pago pelo Atlanta United, em abril de 2021, pela aquisição do defensor. À época, os estadunidenses desembolsaram US$ 2,8 milhões (R$ 15,34 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador.

O Tricolor paulista, inicialmente, tentaria a contratação do argentino de 26 anos por empréstimo. No entanto, as tratativas mudaram, e o negócio será firmado em definitivo. Os valores ainda não foram divulgados pelas partes – há uma cláusula que impede a publicização da quantia.

Alan Franco chega ao Morumbi para substituir Léo, que foi vendido ao Vasco por R$ 16 milhões no mercado da bola. A diretoria são-paulina ainda está à procura de outro nome para a posição nesta janela de transferências.