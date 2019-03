São Paulo empata, mas avança para as quartas do Paulista; confrontos já estão definidos

Tricolor Paulista não sai de uma igualdade diante do São Caetano no Anacleto Campanela, mas avança para as quartas de final do Paulista. Veja os jogos

A primeira fase do Campeonato Paulista chegou ao fim com um novo classificado. O empatou com o na noite desta quarta-feira (20) em 1 a 1 fora de casa e assegurou a vaga nas quartas de final do Estadual.

Com o empate no Anacleto Campanela, o enfrentará o nas quartas de final da competição regional.

Os demais times já haviam garantido suas respectivas posições. O Red Bull se classificou como primeiro do Grupo A e enfrentará o , que perdeu por 4-0 para o -SP, nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

CLASSIFICADOS!

A primeira fase do se encerrou, nesta quarta-feira, e definiu os classificados para as quartas de final.

O conselho que definirá os horários, os locais e as datas de cada confronto ocorre nesta quinta-feira, às 11h, na sede da FPF.#PaixãoQueNãoSeMede pic.twitter.com/mE2gvxJovt — FPF (@FPF_Oficial) 21 de março de 2019

O , que venceu a por 1-0, já conhecia o seu adversário no primeiro mata-mata do Paulistão. O enfrentará o , vice-líder de sua chave no torneio.

O , ao bater o Ituano por 1-0, garantiu a primeira colocação do Grupo C. O enfrentará a Ferroviária na próxima fase do torneio estadual.