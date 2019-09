São Paulo e Flamengo lançam camisa rosa; veja as fotos do uniforme

Renda das vendas serão destinadas a instituição de combate ao câncer de mama; campanha faz parte do Outubro Rosa

e , adversários em campo neste sábado pelo Brasileirão, se uniram em prol de um boa causa. Os dois clubes, que têm a Adidas como fornecedora de materiais esportivos, lançaram nesta sexta-feira camisas rosas, em referência ao Outubro Rosa.

A ação tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero, que atingem muitas mulheres no .

Rosa é a cor de quem se preocupa com a prevenção.@Flamengo & @SaoPauloFC se juntaram à @femama_ na conscientização contra o câncer de mama.



Parte da renda será destinada à causa. Vista a camisa a partir de 01.10.

#aquiehdiferente #outubrorosa pic.twitter.com/aqwlWB7cp8 — adidas Brasil (@adidasbrasil) September 27, 2019

As camisas começam a ser vendidas dia 01 de outubro e poderão ser encontradas nas lojas oficiais da Adidas, Flamengo e São Paulo. O valor é de R$ 249,99, sendo que 5% será destinado à instituição Femama, que busca ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

No intervalo do jogo no Maracanã, jogadoras dos times femininos dos dois clubes entrarão em campo com o uniforme rosa para fazer a divulgação da campanha.

Confira as camisas rosas de São Paulo e Flamengo: