São Paulo e a sina na estreia de Libertadores: não ganha desde 2010

A última vitória do Tricolor Paulista na estreia da fase de grupos foi contra o Monterrey

O até saiu na frente do Binacional, nesta quinta-feira (05), na altitude peruana, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo e perdeu por 2 a 1 em sua estreia na fase de grupos da Libertadores.

Ao gol de Alexandre Pato, responderam Aldair Rodríguez e Arango. E desta forma segue um incômodo tabu para o : não vence em estreias na fase de grupos da Libertadores desde 2010, dez anos atrás.

Na ocasião, o São Paulo treinado por Ricardo Gomes bateu os mexicanos do por 2 a 0 dentro do Morumbi. Desde então, foram quatro outras participações na Libertadores, já incluindo esta de 2020 e sem considerar o 2019 com eliminação na fase pré, e nenhuma vitória.

Em 2013, o Tricolor bateu o Bolívar por 5 a 0 na fase pré do certame, mas foi derrotado por 2 a 1 para o na estreia na fase de grupos.

Na temporada 2015, sofreu 2 a 0 contra o , em 2016 foi derrotado pelo .