São Paulo x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quinta-feira (20); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatar sem gols com o Palmeiras, o São Paulo recebe o Coritiba nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Morumbi, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na 12ª posição, com 41 pontos, o São Paulo busca a recuperação no Brasileirão após uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá o reforço de Diego Costa, recuperado de uma tendinite no joelho, mas Ferraresi e Beraldo, expulsos na última rodada, estão fora.

Do outro lado, o Coritiba, lutando contra o rebaixamento, soma 34 pontos, três a mais que o Cuiabá, equipe que abre o Z-4.

Warley retorna no lugar de Alef Manga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 22 vitórias, contra 15 do Coritiba, além de 17 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa (Luizão), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Castan, R. Santos; J. Trindade, Bruno Gomes, Bernardo, Boschilia; Warley e Fabrício Daniel.

Desfalques

São Paulo

Ferraresi e Beraldo, suspensos, são desfalques certos, assim como Miranda, Nikão, Arboleda, Alisson, lesionados.

Coritiba

Alef Manga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Robinho, machucado, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,45 na vitória do Tricolor, $ 4,20 no empate e $ 6,50 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,85 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 2,25 se for o São Paulo, e $ 11,00 se for o Coritiba.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), EDER ALEXANDRE e HENRIQUE NEU (assistentes), THIAGO LUIS (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)