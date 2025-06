São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Majestoso é válido pela 4ª rodada do estadual, em Santana da Parnaíba; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba. A partida será válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025 e terá transmissão ao vivo do Space e da Record News, na TV fechada, e da Max via streaming (veja a programação completa).

O São Paulo não iniciou sua caminhada no estadual como imaginava. O Tricolor é apenas o 5° colocado, já com duas derrotas somadas nestes três primeiros compromissos. Os únicos pontos somados vêm da vitória sobre o Red Bull Bragantino, na 2ª rodada.

O Corinthians vive um bom início de torneio, enquanto isso. O Alvinegro já soma três vitórias em três partidas. Com nove pontos, é o líder da classificação, empatado em tentos com o Palmeiras.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Anna Bia; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline e Dudinha; Crivelari, Isa e Day. Técnico: Thiago Viana.

Corinthians feminino: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Vic Albuquerque, Jaqueline e Jhonson.. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

São Paulo feminino

Sem desfalques confirmados.

Corinthians feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?