São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Duelo válido pelo Brasileirão feminino é a reedição da Supercopa do Brasil deste ano, que terminou com o troféu em mãos tricolores

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26), às 15h (horário de Brasilia), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será no Estádio Marcelo Portugal de Gouveia, no CT de Cotia, com transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada e via Prime Video (clique aqui e confira a programação diária).

O Tricolor chega para o duelo com duas vitórias consecutivas e busca ampliar a boa fase no Majestoso para se aproximar da liderança da tabela. Atual quarto colocado, o time comandado por Thiago Viana ainda não perdeu como mandante em 2025 e sonha com a conquista inédita do Brasileirão, após levantar a taça da Supercopa do Brasil.

As Brabas ocupam a quinta colocação do Brasileirão Feminino, logo atrás do rival paulista. Até aqui, somam três vitórias, dois empates e uma derrota na competição — incluindo uma goleada por 8 a 0 sobre o Instituto 3B na última rodada. Atual e maior campeão da história do torneio, o Timão busca o seu sétimo título nacional, o primeiro em 2025.

O São Paulo não venceu nenhum dos últimos oito clássicos, com seis vitórias corintianas e dois empates no período. No entanto, o último encontro entre as equipes foi na final da Supercopa Feminina. A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, mas o Tricolor levou a melhor nos pênaltis e conquistou o troféu inédito.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline e Camilinha; Dudinha, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Juliete; Yaya, Letícia Monteiro e Vic Albuquerque; Eudimilla, Jaqueline e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

São Paulo

Ana Beatriz, Anna Bia, Karla Alves, Kerolyn e Vi Amaral são desfalques por lesão.

Corinthians

A goleira Lelê segue em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. A segunda opção para a meta corintiana seria Kemelli, que sentiu dores no aquecimento do último jogo e é dúvida para a partida.

Quando é?