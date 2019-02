São Paulo: conselheiros pedem saída de Raí a Leco, diz site

Ídolo Tricolor vem sendo apontado como um dos principais responsáveis pela má fase do time

De acordo com o UOL Esporte, alguns conselheiros do São Paulo pediram a saída de Raí ao presidente Leco. O ex-jogador e ídolo do Tricolor vem sofrendo muitas críticas e tem sido apontado como um dos principais responsáveis pela má fase do clube no começo da temporada.

Trata-se de um grupo de conselheiros chamado de "Força São Paulo", que se propõe a ser oposição da atual gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A matéria informa que esse grupo apresentou um projeto de mudança no clube para que ele saia da crise.

A saída de Raí, atual executivo de futebol, é um dos pontos apresentados pelos representantes. Eles também pedem a demissão de Alexandre Pássaro, gerente executivo do clube.

Leco, entretanto, demonstra confiança especialmente em Raí e não deve levar adiante as ideias propostas pela oposição.

Além disso, outros pontos merecem destaque. O grupo pede o time profissional deixe de treinar no CT da Barra Funda e vá para o complexo de Cotia. Outras questões tratam sobre a possibilidade do voto aberto a sócios e sócios torcedores, além da revisão do estatuto interno do clube.