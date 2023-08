São Paulo cobra Flamengo por melhorias no gramado do Maracanã para a final da Copa do Brasil

Time paulista externou preocupação, mas confia em bom senso do rival e da CBF

A situação do gramado do Maracanã, possível palco do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, trouxe preocupação para o São Paulo, que disputa com o Flamengo o título de campeão. Conforme soube a GOAL, o Tricolor externou ao time carioca e cobrou a necessidade do campo apresentar boas condições para o duelo agendado para o dia 17 de setembro.

Julio Casares, presidente do São Paulo, conversou diretamente com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, com quem mantém boa relação. O mandatário Tricolor também ouviu que a CBF ficará em cima do processo de recuperação do gramado do Maracanã para que o local tenha boas condições para receber o primeiro jogo.

Vale lembrar que, depois do jogo de sábado, entre Flamengo e Internacional, o Maracanã fechou para melhorias no gramado. A ideia inicial era que o local ficasse pelo menos 20 dias sem receber jogos, mas como o mando do primeiro jogo será do time carioca, o local abrirá para receber a partida.

Na última sexta-feira (25), após o jogo entre Fluminense e Olímpia, a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Tricolor Carioca devido ao estado precário do gramado durante a partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. Nas oitavas, a entidade também puniu o Flamengo pelo mesmo motivo.