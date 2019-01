Casemiro, Lucas Moura, Bruno Uvini... Por onde andam os destaques do último título do São Paulo na Copinha?

Tricolor conquistou o título do torneio pela última vez em 2010 ao bater o Santos nos pênaltis

Após ficar com o vice-campeonato em 2018, o São Paulo começa nesta quinta-feira (3) a busca pelo seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A última vez que o Tricolor conquistou o torneio foi em 2010, quando derrotou o Santos nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Naquele dia, o principal destaque da equipe foi o goleiro Richard, que defendeu três cobranças de pênalti e saiu como herói do título. Hoje no Paris Saint-Germain, o meia-atacante Lucas Moura converteu um dos pênaltis do Tricolor. O que teve maior sucesso de todos, porém, é Casemiro, hoje titular e homem de confiança de Zidane no Real Madrid.

Confira por onde andam os principais jogadores do São Paulo na Copinha de 2010.

Richard (Goleiro) – Paraná



(Foto: Divulgação/Paraná Clube)

Herói do São Paulo na decisão por pênaltis após defender as três cobranças na final, o goleiro Richard passou por diversos clubes do interior paulista até terminar seu contrato. No ano passado foi emprestado do Água Santa ao Paraná, onde se tornou um dos destaques da equipe que subiu para a Série A em 2017. Titular em 2018, o jogador está na mira do Fluminense.

Bruno Uvini (Zagueiro) – Al Nassr



(Foto: Al Nassr FC)

Um dos líderes do elenco campeão, o zagueiro Bruno Uvini foi capitão e conquistou o mundial sub-20 em 2011, além de ter ganhado a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres. Passou por Tottenham, Napoli e Siena na Europa antes de voltar ao Brasil para defender o Santos. Em seguida, jogou no Twente, da Holanda, e atualmente está no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Casemiro (Volante) – Real Madrid



(Foto: Getty Images)

O volante subiu ao time principal logo após o título da Copinha e começou a se destacar. No entanto, vários problemas extra-campo atrapalharam sua passagem pelo time principal. Assim, foi emprestado ao Real Madrid B, em 2013. Em seguida, foi comprado definitivamente. Após um ano no Porto, voltou a pedido de Zidane e se tornou um das peças-chave da equipe.

Lucas Moura (Meia-atacante) – Tottenham



(Foto: Getty Images)

Um dos principais nomes do título da Copinha, Lucas Moura também se destacou no time principal como um dos grandes nomes da campanha do título da Copa Sul-Americana de 2012. Negociado com o PSG fez bons jogos, mas nunca foi titular absoluto e foi vendido ao Tottenha no início de 2018.

Lucas Gaúcho (Atacante) Jorge Wilstermann

Artilheiro da Copinha 2010, Lucas Gaúcho subiu para os profissionais, mas não conseguiu se firmar. Atuou por times menores do país e do exterior, como Portuguesa, Tero Sasana, da Tailândia, Hai Phong, Vietnã. Atualmente esta no Jorge Wilstermann, da Bolívia.