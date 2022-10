São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Botafogo na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto MG, PE e CE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da derrota para o Independiente del Valle na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu o América-MG por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Atualmente, aparece no meio da tabela com 40 pontos, assim como o rival Botafogo.

"Sei que o torcedor está machucado, mas precisamos dele’. Aquela derrota ainda dói muito, é difícil recomeçar. A vitória sobre o América não apaga, mas atenua um pouco a tristeza que todos estamos sentindo", disse Ceni pedindo a presença da torcida contra o Botafogo.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá os retornos de Diego Costa e Luan.

Do outro lado, o Botafogo, que vem de vitória sobre o Avaí por 2 a 1, não poderá contar com Jeffinho, suspenso. Victor Sá é o mais cotado para assumir a posição.

Em 104 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 43 vitórias, contra 38 do Botafogo, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito; Rafael (Saravia), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Desfalques

São Paulo

Moreira, Walce, Neves e Nikão, lesionados, seguem fora.

Botafogo

Jeffinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: JEAN PIERRE (árbitro), JORGE EDUARDO e JOSÉ EDUARDO CALZA (assistentes), PIETRO DIMITROF (quarto árbitro) e DANIEL NOBRE BINS (AVAR)