São Paulo x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Bahia se enfrentam na tarde deste sábado (25), em Cotia, pela primeira rodada do Brasileirão feminino. A entrada será gratuita e sem retirada de ingressos. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão.

O Tricolor fará o seu primeiro jogo na temporada 2023. O último compromisso foi em dezembro de 2022, na derrota para o Santos por 3 a 2 no Paulistão. Já no último Campeonato Brasileiro feminino, a equipe foi eliminada na semifinal pelo Internacional por 2 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Bahia fez o seu último jogo em novembro de 2022, quando goleou o Doce Mel por 4 a 0 no Campeonato Baiano feminino. O Esquadrão ainda garantiu vaga na elite do futebol brasileiro feminino 2023 depois de empatar com o Minas Brasília por 1 a 1 na Arena Fonte Nova. Já na semifinal, foi derrotado pelo Athletico-PR nos pênaltis por 3 a 2 depois do empate por 2 a 2 no placar agregado.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: A confirmar.

Bahia feminino: A confirmar.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?