São Paulo avança em negociação por compra do zagueiro Alan Franco

Negociação é pela liberação do zagueiro de 26 anos em definitivo ao Tricolor paulista. Ele é avalizado por Rogério Ceni e departamento de futebol

O São Paulo avançou pela compra de Alan Franco, zagueiro que pertence ao Atlanta United, dos Estados Unidos, no mercado da bola, como soube a GOAL. As tratativas estão próximas de um desfecho positivo, e o atleta chegará ao Morumbi em definitivo.

Os valores ainda não são revelados pelas partes, mas de acordo com uma fonte ligada às tratativas, ainda faltam ajustes sobre o montante total do negócio.

Ele foi comprado por US$ 2,8 milhões pelo clube norte-americano em abril de 2021, e a diretoria do Atlanta United pensa em recuperar ao menos parte do investimento feito. A quantia, contudo, deve ser inferior.

Os paulistas buscam um atleta para a função desde a liberação de Léo para o Vasco no mercado da bola. O argentino teve aval do técnico Rogério Ceni e de outros integrantes do departamento de futebol.

O atleta tem contrato até 31 de dezembro de 2025 na Major League Soccer (MLS) e está disposto a atuar no Morumbi a partir de janeiro de 2023. Ele, inclusive, reforçou o desejo de se transferir para o Tricolor paulista.

O empresário Kristian Bereit é quem faz a intermediação do negócio entre São Paulo e Atlanta United. As tratativas são conduzidas pelo agente argentino, que também agencia a carreira do atleta.