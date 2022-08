São Paulo avalia contratação de Mateus Vital, do Corinthians

Meio-campista de 24 anos tem aprovação de Rogério Ceni, mas as conversas por sua contratação ainda estão em estágio inicial

O São Paulo avalia a possibilidade de contratação de Mateus Vital, meio-campista do Corinthians, no mercado da bola, como soube a GOAL.

O jogador de 24 anos teve o nome sugerido ao clube e conta com a aprovação de Rogério Ceni. O treinador acredita que pode usá-lo no elenco durante a atual temporada.

As conversas sobre uma possível transferência do atleta para o Morumbi ainda estão em estágio inicial, mas é algo que já envolve as duas diretorias. O negócio pode sair até o fim da janela de transferências nacional, em 18 de agosto.

Depois de atuar por empréstimo pelo Panathinaikos, da Grécia, Mateus Vital retornou ao Corinthians no início de julho. O jogador ainda não apareceu em uma lista de relacionados do técnico Vítor Pereira.

Com contrato até dezembro de 2023, o meio-campista não está nos planos do clube. A diretoria quer negociá-lo e busca uma compensação, seja ela financeira, com a manutenção de parte dos direitos do jogador ou uma troca de atletas — a ideia é reduzir o gasto salarial no cotidiano do clube.

Na última temporada europeia, Mateus Vital defendeu o Panathinaikos por empréstimo. No período, o jogador fez 40 partidas, com três gols marcados e uma assistência.