São Paulo avalia contratação de Dalbert, mas ainda não fez oferta

Tricolor paulista quer a contratação do lateral esquerdo de 29 anos da Internazionale de Milão. Jogador se recupera de lesão no joelho

O São Paulo avalia a possibilidade de contratar o lateral esquerdo Dalbert, da Internazionale de Milão, no mercado da bola a pedido de Rogério Ceni. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

O jogador se recupera de lesão no ligamento cruzado do joelho e não tem previsão de retorno ainda. O Tricolor paulista avalia a possibilidade de contratação do atleta na atual janela de transferências, mas não gostaria de desembolsar um valor pela negociação.

O clube busca um jogador para a posição em 2023, especialmente depois da saída de Reinaldo, que não renovou contrato, encerrado em 31 de dezembro passado. Hoje, Welington é a única opção para a posição no elenco comandado por Rogério Ceni.

A busca por um lateral esquerdo é a prioridade do São Paulo na atual janela de transferências. Dalbert, de 29 anos, defendeu as cores de Fluminense e Flamengo no Brasil. Depois disso, atuou por Portugal, França e Itália.

O jogador tem contrato no San Siro até 30 de junho de 2023. O vínculo do brasileiro não será renovado pela Internazionale de Milão. Os italianos estão dispostos, inclusive, a liberá-lo antes do fim do compromisso.