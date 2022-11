São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em confronto direto por vaga na Libertadores 2023, equipes entram em campo nesta terça-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando por vaga na Copa Libertadores, São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o São Paulo, dentro do G-8, com 50 pontos, busca emplacar mais três pontos.

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Pablo Maia, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1.

Já o Atlético-MG, com 51 pontos, reencontrou o caminho da vitória após dois empates e uma derrota.

Para o confronto fora de casa, o técnico Cuca não poderá contar com Nacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zaracho é o mais cotado para assumir a posição.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 30 vitórias, contra 28 do São Paulo, além de 26 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Ferraresi) e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón), Sasha e Keno.

Desfalques

São Paulo

Moreira, Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinicius, Gabriel, Nikão e Miranda, lesionados, seguem no departamento médico, enquanto Arboleda, que operou o tornozelo, foi liberado para se apresentar à comissão técnica da seleção equatoriana.

Atlético-MG

Guilherme Arana, Hulk, Pedrinho e Igor Rabello, machucados, seguem fora, enquanto Alan Kardec, com dores na coluna, não foi relacionado para o confronto.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Atlético-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 na vitória do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,00 caso o Galo vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,42 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,90 se for o São Paulo, e $ 4,70 se for o Atlético-MG.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), FABRICIO VILARINHO e ALEX DOS SANTOS (assistentes), DOUGLAS MARQUES (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)