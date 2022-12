São Paulo aprova Jhegson Méndez, mas trava na parte financeira

Diretoria gosta do jogador equatoriano, mas encontra dificuldades para chegar a um acordo financeiro com o atleta

O São Paulo tem interese na contratação de Jhegson Méndez, que fica livre do contrato com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em breve. Após a disputa da Copa do Mundo pelo Equador, o volante de 25 anos foi procurado pela diretoria, mas a questão financeira é o que impede um acordo neste momento, como soube a GOAL.

O equatoriano recebe US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões na cotação atual) por temporada nos Estados Unidos — os números são divulgados pela própria MLS (Major League Soccer). Ele gostaria de manter esse padrão salarial, mesmo que fique livre no mercado da bola a partir de 1º de janeiro de 2023.

A manutenção do valor significa uma remuneração superior a R$ 250 mil por mês, e o Tricolor paulista quer reduzir os gastos em 2023. Salários elevados foram cortados, como no caso de Nikão, emprestado ao Cruzeiro nesta janela de transferências.

Os números são considerados elevados, mas a chegada do estrangeiro ainda não está descartada. Por se tratar de uma aposta, a diretoria ainda negocia a possibilidade de redução dos valores.

O técnico Rogério Ceni quer mais um volante para o ano seguinte. Há interesse em reforçar o setor para a próxima temporada. Hoje, o elenco tem cinco nomes para a função: Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Liziero.

Em 2022, Jhegson Méndez fez 31 partidas, sendo duas pela Copa do Mundo, disputada no Qatar. Ele somou 1.041 minutos em campo e não marcou gols ou deu assistências no período.