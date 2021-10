São Paulo anuncia "comum acordo", mas Crespo foi demitido e vai cobrar multa por rescisão

Nos bastidores do clube fala-se em demissão. Contrato do argentino previa multa de 750 mil dólares em caso de saída na segunda metade de 2021

O São Paulo anunciou um "comum acordo" para a saída de Hernán Crespo do cargo de técnico nesta quarta-feira (13) e contratou Rogério Ceni como substituto. A Goal apurou, no entanto, que o argentino vai cobrar a multa rescisória prevista no contrato: 750 mil dólares (cerca de R$ 4,1 milhões).

Era esse o valor acertado para uma rescisão contratual para a segunda metade de 2021. Até o meio do ano o valor era maior: 1 milhão de dólares. Se houvesse a saída de Crespo em 2022 a multa cairia para 500 mil dólares.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos bastidores, diferentes fontes apontaram para a Goal que Crespo foi demitido do São Paulo, embora o clube tenha anunciado um comum acordo na saída. Com a nova regra da CBF para mudança de treinadores, cada clube na teoria só pode trocar uma vez de técnico, mas uma decisão consensual é a maneira de driblar essa regra.

Substituto de Crespo, Rogério Ceni comanda seu primeiro treino na noite desta quarta-feira, no Morumbi, e vai estrear contra o Ceará, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Ele faz sua segunda passagem como treinador no Tricolor.

Ao longo de oito meses, Crespo dirigiu a equipe na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. O time ainda foi comandado em outros quatro jogos pelo auxiliar Juan Branda, quando o argentino se recuperava de Covid-19.