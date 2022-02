São Paulo aguarda Andrés Colorado nesta segunda-feira; veja detalhes do acordo

O São Paulo aguarda a chegada do volante Andrés Colorado ainda nesta segunda-feira (21). O atleta deixa o Cortuluá, da Colômbia, e tem previsão de desembarque no Brasil no período da tarde. Ele irá ao Morumbi para realizar exames médicos e assinar o novo compromisso.

A GOAL apurou que o meio-campista de 23 anos chega ao clube por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra pré-estabelecida no acordo. Os paulistas terão que desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 8,66 milhões na cotação atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos do volante.

Mais artigos abaixo

Andrés Colorado foi indicado pelo intermediário André Cury ao São Paulo, que aprovou o nome após discussão entre o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho, o coordenador técnico Muricy Ramalho e a comissão técnica de Rogério Ceni. O agente foi o responsável por conduzir as tratativas para a sua chegada ao futebol brasileiro.

A busca por um volante era prioridade para o São Paulo no mercado da bola. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo da pasta, Rui Costa, são os encarregados de buscar um nome para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni.

Em 2021, Colorado defendeu as cores do Deportivo Cali, também da Colômbia. Ele fez 44 jogos pela equipe, com cinco gols marcados e cinco assistências.