São Paulo acerta com Marcos Guilherme mesmo sem aval de Ceni

Marcos Guilherme é jogador do São Paulo. Segundo apurado pela GOAL, o meia-atacante rescindiu seu contrato com o Internacional após estar emprestado pelo Santos e vai assinar um contrato definitivo com o Tricolor do Morumbi.

A assinatura só está pendente do detalhe do tempo do vínculo, que pode ser de quatro ou cinco anos. Marcos Guilherme vestiu a camisa do Santos entre 2021 até meados da atual campanha, alternando bons momentos com outros mais irregulares.

Técnico do São Paulo, Rogério Ceni não deu o aval para a contratação. Entretanto, o baixo valor salarial – dentro dos parâmetros do mercado atual – acertado com o Tricolor pesaram para a diretoria são-paulina insistir na aposta.

O último jogo de Marcos Guilherme em 2022 foi no final de abril. Desde então, havia sido liberado dos treinos pelo Santos para resolver sua situação contratual, uma vez que seu vínculo com o Inter perdurava até o final deste ano.

Em 58 jogos com a camisa do Santos, Marcos Guilherme fez oito gols considerando todas as competições.