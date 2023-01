São Paulo abate compra de Rafael em venda de Patrick ao Atlético-MG

Goleiro foi adquirido por R$ 5 milhões. Valor será abatido dos R$ 8 milhões do negócio do meio-campista. Inter e Monte Azul recebem R$ 3 milhões

O São Paulo acertou a venda de Patrick ao Atlético-MG no mercado da bola por R$ 8 milhões. O Tricolor paulista repassará parte do dinheiro ao Internacional e ao Monte Azul e terá um abatimento no valor que deve ser pago pelo goleiro Rafael, como soube a GOAL.

O negócio teve um desfecho na última sexta-feira (6), após uma reunião entre as cúpulas. Ficou acertado que os paulistas receberão o dinheiro e terão a incumbência do repasse às partes — o Colorado era dono de 35% dos direitos econômicos e ficará com uma parte da transação. O Monte Azul também tinha fatia idêntica — 35%.

A nova divisão do percentual de Patrick será da seguinte forma: o Atlético-MG será dono de 80% dos direitos econômicos, o Inter seguirá com 10%, e o Monte Azul também terá 10%.

Além do repasse, o São Paulo vai abater o que deveria desembolsar pela contratação do goleiro Rafael, que pertencia ao Galo e assinou no Morumbi até dezembro de 2025. O atleta de 33 anos foi adquirido por US$ 1 milhão (R$ 5,23 milhões na cotação atual) com o pagamento parcelado.

Goleiro Rafael São Paulo

Em vez de desembolsar o valor, as prestações serão abatidas com a ida de Patrick para a Cidade do Galo. Desta forma, os mineiros só terão que pagar as partes de Internacional e Monte Azul, que são próximas de R$ 3 milhões — a divisão exata não foi divulgada pelas partes.

Patrick assinará contrato de duas temporadas com o Atlético-MG. O meio-campista de 30 anos é um pedido do técnico Eduardo Coudet à diretoria e é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo.