Pablo encerra jejum no São Paulo, decide clássico e vira meme na internet

Torcedores do Tricolor se divertiram após atacante marcar os dois gols da virada contra o Santos

Sem marcar há nove jogos, Pablo saiu do banco e fez os dois gols da vitória por 2 a 1 de virada do sobre o , neste sábado, no Morumbi, pelo .

Depois de entrar no lugar do zagueiro Bruno Alves, o atacante aproveitou falha de Everson para empatar aos 7 minutos do segundo tempo e de cabeça definiu o resultado aos 21.

A torcida tricolor não pôde comemorar os gols de Pablo no Morumbi, já que o clássico foi disputado com portões fechados por causa da pandemia de coronavírus, mas na internet festejou muito o fim do jejum do jogador.

Na saída de campo, o meia Vitor Bueno também enalteceu a atuação de Pablo. "O importante é que ele sabe que é importante para o time. Momentos ruins todos passam. O que importa é não desistir e seguir. Estamos muito contentes com ele. Resolveu o jogo para nós".

Com a vitória sobre o Santos, o São Paulo alcançou os 18 pontos no Grupo A do e garantiu vaga nas quartas de final do torneio.