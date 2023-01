São Carlos x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 19; veja como acompanhar na TV

São Carlos e Flamengo se enfrentam na manhã desta sexta-feira (6), às 11h (de Brasília), em São Carlos, pela segunda rodada do Grupo 19 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com vitória sobre o Pinheirense por 4 a 0, o Botafogo busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Copa São Paulo para seguir na liderança da chave e garantir a classificação antecipada para a próxima fase.

O Alvinegro, comandado pelo técnico Thiago de Camillis, conquistou o título da Copa Rio Sub-20 OPG em outubro de 2022. A melhor campanha do clube na Copinha aconteceu em 1971, quando conquistou o vice-campeonato.

Do outro lado, o São Carlos empatou com o São-Carlense por 1 a 1 na primeira rodada, e aparece na vice-liderança com um ponto conquistado.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Botafogo: Gabriel Toebe; Bernardo, Kawan, Reydson e Jefinho; Peloggia e Felipe; Sapata, Brendon e Jhonnatha; Maranhão.

Escalação do provável do São Carlos: Júlio Rosigalli; Clawuer, Luís Otávio, Artur Lima e Santarem; Junior, Dudu, Kelwin e André Ferrareis; Daniel Maia e Marcio Jeriel.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

São Carlos

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 19

POS. TIME P V E D SG 1º Botafogo 3 1 0 0 4 2º São Carlos 1 0 1 0 0 3º São-Carlense 1 0 1 0 0 4º Pinheirense 0 0 0 1 -4

Quando é?