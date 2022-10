Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Peixe busca a recuperação na Vila Belmiro nesta quarta-feira (5); veja como acompanhar na TV

O Santos recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP e MG), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui! Vindo de quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos entra em campo pressionado para emplacar o segundo triunfo consecutivo. O Peixe terá o retorno de Felipe Jonatan, que cumpriu suspensão na derrota para o Internacional na última rodada. Do outro lado, o Atlético-MG, com 43 pontos, vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, e luta para entrar no G-4. Sem contar com Mariano, lesionado e Rubens, com virose, Guga e Dodô são as opções. Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? Sim

Não

Ainda é cedo pra dizer 43 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? 70% Sim

19% Não

12% Ainda é cedo pra dizer 43 Votos

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Allan, Otávio e Zaracho; Pavón, Ademir e Hulk.

Desfalques

Atlético-MG

Rubens, com virose, Keno, suspenso, Guilherme Arana, Igor Rabello, Mariano, e Pedrinho, lesionados, são desfalques.

Santos

Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, ao lado de Madson e Maicon, lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Santos nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,29 na vitória do Galo, $ 3,20 no empate e $ 3,20 caso o Peixe vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,19 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,66 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $2,29 para o Peixe, e $ 1,87 para o Galo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP

• Arbitragem: BRUNO ARLEU ARAÚJO (árbitro), CARLOS HENRIQUE ALVES e MICHAEL CORREIA (assistentes), JOÃO VITOR GOBI (quarto árbitro) e CLERISTON CLAY (AVAR)