Santos vai aposentar a camisa 10 de Pelé depois da morte do Rei do Futebol?

Rei do futebol faleceu nesta quinta-feira (29), em São Paulo

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, faleceu nesta quarta-feira (29), aos 82 anos, em decorrência de complicações por conta de um câncer de colón. Após a morte do maior de todos os tempos, a família do Rei do futebol vai solicitar que o Santos aposente a camisa 10 em homenagem ao craque lendário. A informação foi trazida pelo SporTV.

A intenção de aposentar a camisa 10 já era ventilada nos bastidores do Santos. No ano passado, o presidente Andreas Rueda, admitiu a possibilidade em entrevista ao programa “De Placa”.

"Aposentar a camisa 10, não vou mentir, já pensamos várias vezes. Mas tem a nossa torcida, sócios estão divididos: uns acham que a grande homenagem é eternizar a 10; outros, que tem que tirar. Então, ainda estamos cautelosos sobre a decisão”, disse o dirigente.

Antes do falecimento do Rei do futebol, o Santos já havia preparado uma homenagem transformando uma das estrelas do escudo em uma coroa em alusão a Pelé. A mudança foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Clube e está prevista no Novo Estatuto.

O velório de Pelé deve ser realizado na Vila Belmiro nos próximos dias. Segundo a família do Rei, era um desejo do lendário jogador. O Santos Futebol Clube já iniciou os preparativos e, segundo o G1, o público terá a oportunidade de se despedir do eterno camisa 10.